Homem é preso após usar bloqueador de sinal para furtar carros em SP - O Liberal

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na quarta-feira, 21, na zona leste de São Paulo, por tentativa de furto após usar um dispositivo que bloqueava sinais enviados pelas chaves dos carros para acionar o travamento das portas. A Secretaria de Segurança Pública não divulgou o nome do suspeito. A reportagem não conseguiu localizar a defesa.

De acordo com a pasta, dois homens pediram ajuda a policiais civis que estavam perto do local, pois o veículo de um deles não estava travando a porta. O outro homem relatou que uma situação semelhante ocorreu com ele, ocasião em que teve pertences subtraídos de seu veículo.

Em diligências feitas pela polícia, foi constatado um veículo estacionado no local, que estava envolvido no crime anterior. Os agentes foram até o carro e abordaram o suspeito. No veículo, foi localizado: um rádio comunicador, três chaves de fenda, além do celular do indiciado.

Além dos objetos, o suspeito utilizava aparelhos para bloquear o sinal de rádiofrequência emitido pela chave de veículos para travar as portas.

O homem foi conduzido à delegacia e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de furto no 42° DP (Parque São Lucas).