Homem é preso após matar namorada em São Caetano

Um homem foi preso acusado de matar a namorada a facadas na madrugada de domingo, em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Metropolitana foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica, mas ao chegar ao local não havia ninguém.

Foto: Reprodução - Facebook

Os agentes foram então informados que a médica veterinária Paula Patrícia de Melo, de 38 anos, e o namorado Givanilson Valdemir dos Santos, de 26, tinham sido levados para o Hospital Euryclides Zerbini.

Ao chegar no local, os guardas civis encontraram os dois dentro de um veículo Jeep Renegade. Paula estava ferida e inconsciente e Santos apresentava uma lesão na região do abdome. O homem informou aos agentes que o casal havia sido vítima de um roubo, mas, posteriormente, confessou que esfaqueou a vítima após uma briga.

Paula foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Santo André, também no ABC, para cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor foi autuado em flagrante, mas, devido aos ferimentos, permanece internado sob escolta policial. O crime foi registrado como homicídio qualificado com agravante de feminicídio.