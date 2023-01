Homem é preso após atropelar e matar jovem após discussão em Mairiporã

Um motorista, de 23 anos, foi preso em flagrante no início da manhã de sábado, 21, por homicídio após atropelar e matar uma mulher de 18 anos, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

O crime aconteceu na Rua Dom José Maurício da Rocha, no centro do município, por volta das seis horas da manhã, depois de uma discussão entre dois grupos de jovens.

Segundo o flagrante feito na Delegacia de Mairiporã, o homem atingiu a vítima com seu Gol Plus, quando tentava atropelar um dos amigos de Elizabeth Nayara Pedroso. “Ele errou o alvo, atingiu a vítima e bateu o carro contra um muro”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Além do crime de homicídio, ele foi autuado por embriaguez ao volante e por falta de habilitação. As autoridades solicitaram perícia técnica no local e exames para os envolvidos. Além disso, pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

“O indiciado está à disposição da Justiça para Audiência de Custódia”, diz a pasta da Segurança Pública.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte da jovem.

“Iza, sua mamãe e sua vovó te esperam no céu. Misericórdia, Senhor”, lamenta Vania Vaz, nas redes sociais.

“Meus sentimentos a todos familiares e amigos”, respondeu Gilson de Paula, na publicação de Marcos Paulo Pedroso, tio de Elizabeth.