Homem é preso acusado de matar companheira e filhos em Minas Gerais

Foto: Divulgação - Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi preso nesta quarta-feira, 28, sob a acusação de matar a esposa de 17 anos e os dois filhos, uma menina de um ano e meio e um menino de 6 meses. As vítimas foram encontradas estranguladas na casa onde moravam, no bairro Vila Monteiro, município de Lima Duarte (MG).

Os corpos foram descobertos por vizinhos que estranharam o mau cheiro que saía do local e acionaram a Polícia Militar. O crime foi cometido no último sábado, 24, e o marido teria continuado no imóvel sem se preocupar com os cadáveres.

Policiais contaram que a residência estava revirada e havia alguns móveis quebrados. A mulher, Talia Aparecida do Nascimento e os filhos, Sophia Gabriele da Silva e Calebe Emanuel da Silva, encontravam-se sobre a cama do casal.

Vizinhos contaram que o autor era ciumento e não deixava a mulher sair de casa. A polícia também recebeu informações de que a mulher estaria grávida, mas esta e outras questões somente serão confirmadas quando saírem os laudos de exames feitos no corpo.

História

Acusado que não teve o nome revelado, morava no Rio de Janeiro e conheceu a mulher através de página de bate-papo na internet. Há cerca de quatro anos ele teria se mudado para morar com ela em Minas.

Ele não reagiu ao ser preso e foi levado para uma delegacia de Juiz de Fora (MG), onde teria confessado o crime. Segundo o delegado José Márcio de Almeida Lopes, ele alegou sofrer de depressão e garantiu estar arrependido do que fez, mas responderá por triplo homicídio com agravantes.