Homem é morto por PM em motel de São Paulo após confusão

Um homem de 37 anos foi morto por um policial militar em um motel da zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira, 5. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele era suspeito de agressão contra uma mulher de 24 anos, que estava no quarto com ele.

A polícia foi acionada pelos funcionários do motel para atender a uma ocorrência de agressão no local. O homem abriu a porta do quarto para os policiais segurando um pedaço de vidro na mão e foi para cima de um dos guardas, que revidou o ataque e atirou contra o suspeito.

A mulher que estava com ele foi encaminhada ao hospital, apresentando fraturas nos dois braços após as agressões. A arma do policial foi apreendida para perícia.

O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Polícia Militar, por meio de um inquérito policial militar. A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial, resistência e violência doméstica.

Ao Estadão, um funcionário do motel disse que o “prejuízo é grande”, sem citar valores, pelos vidros quebrados dentro do quarto. O nome da mulher e do suspeito de agressão não foram divulgados.