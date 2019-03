Homem é morto pelo genro ao proteger a filha de agressões

Um homem de 54 anos foi morto com uma facada pelo genro ao defender a filha que era agredida pelo marido. Depois de cometer o crime, o agressor se suicidou. A tragédia familiar aconteceu na noite de sábado, 23, em Espírito Santo do Turvo, interior paulista. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi chamada pela filha ao sítio onde morava porque o marido a tinha agredido e ameaçava de morte.

Quando a mulher saía da casa com o pai, o marido dela, Josuel Pereira dos Reis, de 32 anos, tentou acertá-la com a faca. O pai, Geraldo do Carmo, protegeu a filha com o corpo e recebeu uma facada no coração. O agressor fugiu antes da chegada da polícia. Ele foi encontrado morto, na manhã de domingo, com um tiro na boca, em uma propriedade vizinha. Conforme a polícia, a arma, uma espingarda calibre 36, estava ao lado do corpo. Uma perícia será feira para confirmar o possível suicídio.

Catadora

A polícia prendeu neste domingo um rapaz de 20 anos, suspeito de espancar e arrastar pelos cabelos, em plena rua, uma catadora de recicláveis de 33 anos, em Serrana, cidade do interior de São Paulo. O crime aconteceu na quarta-feira passada, dia 20. As agressões, que incluíram chutes e pisadas na cabeça, foram registradas por uma câmera de monitoramento.

Após a prisão, segundo a Polícia Civil, o agressor confessou que também estuprou a mulher, que havia se negado a sair com ele. Como ela é portadora de HIV, após ser preso, o jovem foi levado para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para receber o coquetel antirretroviral. A mulher chegou a ser internada, mas já teve alta.