Homem é morto em assalto em Perdizes, zona oeste de São Paulo

Um homem, de 45 anos, morreu após ser baleado durante um roubo, na tarde de sexta-feira 20, na Rua Atibaia, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher, de 28 anos, contou que estava andando na rua com seu namorado quando um suspeito armado chegou e anunciou o roubo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima, que não teve sua identidade revelada, teria reagido e lutado com o criminoso que disparou e fugiu. O homem morreu no local.

Na fuga, o criminoso deixou cair seu próprio celular, que foi apreendido. O caso foi registrado como latrocínio pelo 91º DP (Ceasa) e pelo 23º DP (Perdizes). A ocorrência foi encaminhada ao DHPP. A Polícia Civil realiza diligências, mas até a publicação desta reportagem, o criminoso não havia sido preso.

No primeiro semestre deste ano, o Estado de São Paulo registrou queda no número de roubos, latrocínios e homicídios, segundo dados da SSP.

Os casos de latrocínio, o roubo seguido de morte, somaram 86 registros até julho deste ano, ante 93 no primeiro semestre de 2020. A queda é de 7,5% no Estado.

Pesquisadores explicam que os índices de latrocínios tendem a variar com os indicadores de assaltos. De acordo com a SSP, São Paulo diminuiu o número de roubos de 113.125 para 105.519 (6,7%) no primeiro semestre, marcado pela pandemia de covid-19 e medidas de restrição impostas a comércios e serviços pelo governo.