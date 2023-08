Homem é localizado morto dentro de mala após encontro por aplicativo

Um homem de 36 anos foi encontrado morto dentro de uma mala na segunda-feira, 21, em Curitiba. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Ronieverson Pedroso Lopes estava desaparecido desde o dia 17 de agosto. Um suspeito de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação, durante as diligências realizadas pela Polícia Civil, foi constatado que Lopes teria conversado com um homem por aplicativo de encontro momentos antes de desaparecer. Ainda de acordo com a polícia, a motivação do crime está ligada a desentendimentos entre a vítima e o suspeito do crime.

Os policiais civis localizaram o suspeito, que admitiu ter se encontrado com a vítima na própria residência, no bairro Cajuru. No dia do crime, os envolvidos discutiram e o homem desferiu diversos golpes de martelo contra a vítima.

“Após ter desferido os golpes, o indivíduo colocou o corpo da vítima em uma mala e transportou até um local próximo da residência, onde abandonou o carro com o corpo. No dia seguinte, voltou no local e conduziu o veículo até uma região de mata, deixando a mala”, afirma Iara Dechiche, delegada da PC-PR.

Nas redes sociais, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), unidade da Secretaria de Estado de Saúde, onde Lopes trabalhava, lamentou a morte do funcionário. “Nosso amigo foi encontrado sem vida. Vamos lembrar dos dias bons, as trocas de ideias, as melhorias que tivemos com seu convívio”, publicou a instituição.

Segundo a ocorrência, a Polícia Civil apurou ainda que o veículo da vítima foi vendido por um aplicativo de mensagens. As investigações seguem em andamento.