Homem é encontrado vivo 5 dias após se acidentar em rodovia

Um homem de 40 anos foi encontrado com vida cinco dias após despencar com a moto de um barranco, na rodovia Luis Augusto de Oliveira (SP-215), em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo. Ao ser socorrido, na noite de domingo, 5, ele relatou aos bombeiros que sofreu o acidente na madrugada de quarta-feira, dia 1º. Com lesões, ele não conseguia andar e ninguém ouviu seus gritos de socorro.

Foto: Reprodução / Google Street View

Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) só foram ao local após serem acionados por um motorista que teve uma pane no carro, na altura do quilômetro 185 da rodovia. Durante o atendimento, os agentes ouviram gritos vindos do fundo da ribanceira e foram averiguar.

O homem foi encontrado caído no mato, próximo da motocicleta. Ele estava consciente e contou que seguia de São Carlos para a cidade de Dourado, onde mora, quando perdeu o controle da moto, saiu da estrada e mergulhou do barranco. Depois de um período desacordado, sentiu que estava sem movimento nas pernas e impossibilitado de se locomover.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Bonito levou o homem ferido ao pronto-socorro da cidade. Ele foi transferido consciente para a Santa Casa de São Carlos. Familiares da vítima foram localizados e, segundo os bombeiros, providenciava sua transferência para um hospital da Araraquara, cidade próxima. A moto também foi recuperada. A identidade do sobrevivente não foi divulgada e não foi informada ainda a extensão dos seus ferimentos.