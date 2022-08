Homem armado invade escola em SP e assalta funcionárias da unidade de ensino

Um homem armado invadiu um posto de saúde e uma escola na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 12, e roubou duas mulheres segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de SP. No momento, crianças estavam em aula, mas ninguém ficou ferido.

“Duas mulheres, de 40 e 45 anos, foram roubadas por um homem armado, ainda não identificado, na manhã desta sexta-feira (12) por volta das 9h, na rua Domingos Francisco de Medeiros, na região da Brasilândia, zona norte da Capital. O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 74º Distrito Policial (Parada Taipas), que instaurou inquérito policial para apuração dos fatos”, informou a SSP.

Segundo a Prefeitura, a equipe da Guarda Civil Metropolitana que atendeu ocorrência explicou que um homem invadiu as dependências da Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Santa Teresinha e na sequência foi para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor André Rodrigues de Alckmin “causando tumulto nos locais por onde passou. Foram subtraídos três celulares dos funcionários da escola”, disse.

Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou que o “espaço que deveria servir à comunidade, destinado à convivência, educação e formação de estudantes, tenha sido vítima de assalto”. A Diretoria Regional de Educação acionou o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem para dar apoio aos estudantes e funcionários da unidade com psicopedagogos e psicólogos.

Imagens que a TV Globo teve acesso mostram um homem com capuz andando pelos corredores da escola no mesmo momento que estudantes e funcionários estavam no local. Ele tinha uma arma na mão e provocou correria no local. A polícia está colhendo depoimentos para tentar identificar o assaltante.

Já em relação ao posto de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde informou que “nenhum paciente ou funcionário presente no equipamento foi ferido, e o atendimento de consultas agendadas e espontâneas continuou ocorrendo normalmente”.