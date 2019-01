Helicóptero cai e mata pedestre em Ubatuba

Foto: Corpo de Bombeiros - SP.JPG

Um helicóptero caiu por volta das 11h de hoje (1º) em Ubatuba, litoral paulista. Um pedestre, que passava pela rua e foi atingido, morreu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas que estavam no interior da aeronave tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia. O acidente ocorreu na Rua Galeão Coutinho, no bairro Itaguá. Nenhum imóvel foi atingido.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que serão feitas investigações para apurar as causas do acidente envolvendo a aeronave PR-RMZ. O trabalho será feito pelos investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A ação inicial das investigações envolve a coleta dados, como fotografias das cenas, retirada de partes da aeronave para análise, reunião de documentos e coleta de relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. O objetivo, segundo a FAB, é prevenir novos acidentes com as mesmas características. Por Camila Maciel – Repórter da Agência Brasil