Cotidiano Hapvida fecha contrato de aluguel por 10 anos do Hospital de Joinville

A Hapvida informou que sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos fechou um contrato de locação com a Canadá Administradora de Bens Imóveis do Hospital de Joinville, localizado na cidade de mesmo nome, no valor de R$ 68,570 milhões.

O prazo do contrato é de 120 meses, com cláusula de renovação automática por mais 120 meses, e valor mensal de R$ 600,25 mil.

A Canadá é uma sociedade sob controle comum da PPAR Pinheiro Participações, controladora direta da Hapvida.

Segundo comunicado da companhia, o imóvel está sendo locado com a finalidade exclusiva de prestação de atendimento médico-hospitalar por parte da Ultra Som.