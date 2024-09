Haddad: Teremos uma arcabouço ecológico no Brasil, o ideal é que isso ocorra antes da COP30

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o Brasil terá, no curto prazo, um arcabouço ecológico, inclusive no capítulo financeiro, para mostrar ao mundo a capacidade do País em promover a agenda verde. Ele disse que o ideal é que a votação do conjunto de leis que tratam do tema estejam concluídas antes da COP30.

“Vai chegar um momento em que vamos ver conjunto dessas leis aprovadas, porque elas não estão tendo resistência do Congresso, elas estão sendo consideradas e vão ser aprovadas. E aí vamos ter um arcabouço ecológico no Brasil, inclusive no capítulo financeiro, que são esses mecanismos que estão sendo oferecidos, Fundo Clima, debêntures incentivadas, toda a legislação que está sendo canalizada para transformação ecológica”, disse Haddad durante conferência do banco Safra.

O ministro afirmou que o plano ecológico brasileiro já tem sido apresentado em cenários internacionais. Segundo ele, já são mais de 100 iniciativas em discussão no País, entre portarias, decretos e projetos de lei.