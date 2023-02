Haddad fala em repensar políticas que pudessem evitar extensão da catástrofe

O ministro da Fazenda e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, foi às redes sociais nesta segunda-feira (20) prestar solidariedade às vítimas da chuva no litoral norte paulista. De acordo com o ministro, o momento é de união e de repensar políticas públicas que pudessem ter evitado a tragédia.

“Toda solidariedade às famílias e vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. O momento é de união e de repensar as políticas públicas que poderiam ter evitado a grande extensão dessa catástrofe”, escreveu.

De acordo com o governo de São Paulo, ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva interrompeu sua folga de carnaval para visitar o litoral norte. Ele está reunido com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), para decidirem as primeiras medidas emergenciais para a região.