Cotidiano Há infiltração do crime organizado na saúde para lavar dinheiro e produzir drogas, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o crime organizado sofrerá “derrotas” por meio de operações de “reconquista de territórios” e disse haver uma infiltração destes grupos na área da saúde “para lavar dinheiro e comprar produtos para produzir drogas”.

As declarações ocorreram durante o painel “Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados”, em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

Na ocasião, ele falava sobre a infiltração do crime organizado nas organizações sociais de saúde que prestam serviços para prefeituras. “Ter uma organização social de saúde é bom para lavar o dinheiro e é bom para comprar éter, acetona, para fazer refino”, declarou.

O governador também defendeu o que chamou de “operações duras”. “A gente vai começar a impor derrotas ao crime organizado”, declarou. “Em determinadas situações, a gente precisa reconquistar territórios. Então, às vezes a gente é muito criticado quando faz operações duras contra o crime organizado, mas são operações de reconquista de território.”