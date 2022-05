Grupo é socorrido após queda de balão na região de Boituva

Um balão com nove ocupantes caiu na manhã desta terça-feira, 17, na região de Boituva, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 104 da Rodovia Castelo Branco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os nove ocupantes foram socorridos e levados para hospitais da região – uma das vítimas teve ferimentos mais graves.

A corporação informou que sete viaturas foram deslocadas para ajudar no resgate. Ainda não há informações sobre as causas da queda nem sobre a identidade dos feridos.

Aeronave

na semana passada, um avião de pequeno porte caiu em uma estrada vicinal de Boituva, a cerca de 120 quilômetros da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, 11 pessoas foram encontradas no local e duas morreram.