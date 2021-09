Grupo Carrefour lança programa de aceleração de carreira para pessoas negras

O Grupo Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira, 24, um programa de aceleração de carreira voltado para profissionais negros. Diferente de programas de trainee mais comuns, ele não é focado em profissionais recém-formados. O objetivo é acelerar a carreira de talentos que já ingressaram no mercado de trabalho, mas ainda não assumiram posições de liderança.

O programa terá a duração de 18 meses, com um salário inicial de R$ 7,5 mil. As 20 vagas disponíveis são voltadas para profissionais com ensino superior completo, de todo o país, sem limite de idade, nem exigência específica de área de formação. Também não será pré-requisito a fluência em outro idioma.

Segundo a empresa, ao longo do programa de 18 meses, os selecionados devem passar por formação em metodologias ágeis, capacitação em liderança, além de uma imersão em temas relacionados à tecnologia e a inovação. O grupo Carrefour Brasil também irá custear a formação em idiomas, caso seja necessário.

Em junho deste ano, o Carrefour assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal gaúcho e as ONGs Educafro e Centro Santo Dias de Direitos Humanos para promover ações de valorização da diversidade. Interna e externamente. O TAC foi assinado em decorrência da morte de João Alberto Silveira Freitas, vítima de espancamento por profissionais de segurança em uma unidade do Carrefour, na cidade de Porto Alegre (RS) em novembro do ano passado.