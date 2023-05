Greve parcial de ônibus afeta passageiros na cidade de São Paulo

Passageiros que utilizam transporte coletivo na capita paulista estão sendo surpreendidos nesta manhã de segunda-feira, 29, com a falta de ônibus em diversos bairros da cidade. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o início da operação apresentou atraso em nove concessionárias do sistema e a circulação está sendo normalizada gradativamente.

Nas redes sociais, há relatos desde a madrugada, principalmente de quem mora nas zonas norte e sul da cidade, embora outras regiões também estejam sendo afetadas pela paralisação.

A SPTrans afirma que solicitou apoio do policiamento nas garagens e irá registrar um boletim de ocorrência para que os envolvidos na interrupção de serviço essencial à população sejam responsabilizados, além de estar aplicando, de forma automática, as autuações pelas viagens não realizadas às concessionárias.

“A SPTrans lamenta os atrasos praticados, sem respeitar o prazo legal de 72 horas para comunicação oficial antecipada à população e ao órgão gestor de paralisação de serviço essencial e prejudicando a população desde as 3h desta segunda-feira”, afirmou em nota.

As demais concessionárias do sistema, de acordo com a SPTrans, estão com sua operação normal desde o início do dia.

Empresas cuja frota começou a ser normalizada:

– Grajaú – Zona Sul.

– MobiBrasil – Zona Sul.

– Transppass – Zona Oeste.

– Viação Campo Belo – Zona Sul.

– KBPX – Zona Sul.

– Metrópole 3 – Zona Leste.

– Santa Brígida – Zona Norte.

– Gato Preto – Zona Oeste.

– Sambaíba – Zona Norte.

Procurado, o Sindicato dos motoristas de ônibus da cidade de São Paulo ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.