Greve de ônibus na zona sul de São Paulo afeta a circulação de 37 linhas

Em razão de uma greve que prejudicou a partida de ônibus da Viação Grajaú, ao menos 37 linhas do transporte coletivo da zona sul de São Paulo tiveram a circulação afetada no início da manhã desta sexta-feira, 10. A São Paulo Transporte (SPTrans) disse que acionou o Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência (Paese), assim como irá registrar um boletim de ocorrência junto à polícia.

Entre as regiões mais afetadas estão: Grajaú, Jabaquara, Santo Amaro e Varginha.

“A SPTrans está autuando a Viação Grajaú por todas as partidas não realizadas na manhã desta sexta-feira. A gestora acionou o Paese junto a outras concessionárias para que atendam emergencialmente os passageiros da zona Sul, com 185 ônibus”, disse em nota.

A saída da frota da garagem localizada na Rua Elísia Gonçalves Barcelos, 93, foi atrasada entre 3h05 e 4h15 da manhã, quando começou a ser liberada, afetando o funcionamento de linhas de ônibus da zona sul no período da manhã.

Por meio das redes sociais, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também criticou a paralisação.

Procurada pela reportagem, a Viação Grajaú não se posicionou, ficando o espaço aberto para manifestação.