Greve de motoristas e cobradores de ônibus de SP acaba após acordo

A greve de ônibus chegou ao fim na capital paulista, segundo a Prefeitura de São Paulo informou na tarde desta terça-feira, 14. A paralisação de linhas de ônibus municipais foi encerrada às 15h20 após acordo entre as partes, ainda conforme o Município. O sindicato patronal, representado pela SPUrbanuss, acatou a reivindicação Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), entidade que estava à frente dos motoristas e cobradores.

A paralisação, que teve início nesta madrugada, afetou ao menos 713 linhas e 6,5 mil ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no pico da manhã. Conforme a SPTrans, o atendimento nas linhas paralisadas está sendo retomado de forma gradativa e deverá se normalizar até o fim do dia. A SPTrans monitora o retorno da frota da cidade para minimizar os impactos na população.

Conforme o SPUrbanuss, que representa os empresários do setor, o acordo se deu após parecer do Ministério Público do Trabalho, que teria considerado a greve legal e também a reivindicação do pagamento do reajuste de 12,47% a partir de maio. A reportagem solicitou acesso ao documento, mas ainda não foi atendido pelo MPT.

As negociações da campanha salarial dos condutores de São Paulo começaram em março, com diversas reuniões com o setor patronal. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro – para não deflagrar a greve, o sindicato exigia que a proposta pagasse a data-base de 1º de maio.

Com o anúncio da paralisação, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) determinou “a garantia da circulação de 80% do efetivo durante horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h) e de 60% nos demais períodos”. Em caso de descumprimento, haveria multa diária de R$ 50 mil.

“Não houve a manutenção, no período da manhã, dos 80% da frota necessária, conforme foi decidido pela Justiça trabalhista. E agora, na hora do entrepico, os 60% também não foram mantidos”, disse ao Estadão secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, Gilmar Pereira Miranda.

A SPUrbanuss informou que a operação dos ônibus começou a ser retomada. A Prefeitura listou as empresas que começaram a retomar a operação:

Relação de empresas cuja frota está circulando gradativamente:

– Express (Zona Leste);

– Via Sudeste (Zona Sudeste);

– Gatusa (Zona Sul);

Relação de empresas com a operação paralisada em suas garagens:

– Santa Brígida (Zona Norte);

– Gato Preto (Zona Norte);

– Sambaíba (Zona Norte);

– Viação Metrópole (Zona Leste);

– Ambiental (Zona Leste);

– Campo Belo (Zona Sul);

– Viação Grajaú (Zona Sul);

– KBPX (Zona Sul);

– MobiBrasil (Zona Sul);

– Viação Metrópole (Zona Sul);

– Transppass (Zona Oeste); e

– Gato Preto (Zona Oeste).

Relação das empresas operando normalmente – Grupo Local de Distribuição:

– Norte Buss (Zona Norte)

– Spencer (Zona Norte)

– Transunião (Zona Leste)

– UPBUS (Zona Leste)

– Pêssego (Zona Leste)

– Allibus (Zona Leste)

– Transunião (Zona Sudeste)

– MoveBuss (Zona Leste)

– A2 Transportes (Zona Sul)

– Transwolff (Zona Sul)

– Transcap (Zona Oeste)

– Alfa Rodobus (Zona Oeste)