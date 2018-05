Greve afetará ônibus e coleta de lixo nesta sexta, diz Prefeitura de SP

A Prefeitura de São Paulo informou que serviços como as linhas de transporte público e a coleta de lixo deverão ser afetados nesta sexta-feira, 25, em decorrência da continuidade da greve dos caminhoneiros. A São Paulo Transportes (SPTrans) prevê que cerca de 50% da frota de ônibus será atingida pela restrição na oferta de combustível, afetando a circulação em todas as regiões da cidade e fazendo com que as linhas noturnas funcionem com intervalos maiores.

Em nota, a administração municipal informou também que novamente o rodízio de veículos estará suspenso. “A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes determinou que a SPTrans e a CET reforcem as equipes de rua para orientar os passageiros e motoristas sobre as mudanças. Durante o início da manhã desta quinta-feira, as empresas conseguiram circular com até 97% da frota programada porque abasteceram seus veículos por meios alternativos ou se utilizaram do estoque que ainda dispunham. A frota de trólebus está 100% operacional”, disse.

Nesta quinta, no período de pico da tarde, a partir das 16h30, as empresas conseguiram manter 85% da frota prevista circulando. “Em negociação mantida pela administração municipal com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, ficou acertado que, à diferença do que ocorre normalmente, a CPTM e o Metrô vão manter 100% de suas frotas em operação no período de entrepico para compensar a ausência de parte dos ônibus.”

Apesar desse esforço, no terminal Barra Funda muitas linhas de ônibus estavam com frota reduzida na noite desta quinta, com grande a quantidade de passageiros. A linha 9191-10 do Jardim Elisa Maria-Bom Retiro estava operando com apenas 50% da frota, que é de 40 carros nesse horário. A linha 9784 – Jardim dos Francos só está operando com 12 dos 20 carros. Todos os veículos estão saindo cheios.

Em alguns locais, as pessoas estavam indo a pé até as estações de metrô por falta de ônibus. A costureira Adriana Mota, de 44 anos, diz ter esperado por 30 minutos por um ônibus no Bom Retiro. “Como não passava nenhum, eu e minhas colegas decidimos vir a pé até a Barra Funda. Andamos por 25 minutos”, conta. A costureira Iraci de Jures, de 41 anos, também fez o trajeto a pé. Ela conta que o chefe da empresa propôs aos funcionários para saírem mais cedo nesta quinta ou chegar mais tarde na sexta-feira. “Ele sabe que vai ser difícil chegar. Então, já liberou pra gente não ter que pegar o horário de pico, mas vamos ter que compensar depois”, diz

Lixo

A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informou que a coleta de resíduos domiciliares (lixo comum e recicláveis) estará suspensa nesta sexta-feira. “Diante disso, a Prefeitura pede que os munícipes não coloquem o lixo para fora até a retomada da operação dos caminhões. Serviços críticos como a limpeza de pós feiras, recolhimento de animais mortos e coleta de resíduos hospitalares, no entanto, serão executados normalmente. Os Ecopontos também estarão fechados”, disse em nota. Além disso, os serviços de limpeza urbana como a varrição de vias e logradouros serão reduzidos.

A Prefeitura acrescentou ainda a informação de que todas as unidades de saúde estão funcionando normalmente e que, “até o momento, não houve registro de falta de medicamento ou de outros insumos”. “Com relação às ambulâncias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-SP) informa que todas os veículos operacionais foram abastecidos estrategicamente entre a noite desta quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. Além disso, foi feita uma reserva de combustível para possíveis faltas e o abastecimento de ambulâncias reservas. Sendo assim, o serviço de atendimento do Samu-SP segue normalizado.”

Na área da educação, a administração disse que a merenda desta sexta na rede municipal está garantida. “A partir de segunda também pode haver problemas na entrega do programa Leve-Leite. A Prefeitura está empenhada em minimizar os transtornos causados pela greve e recomenda à população que evite deslocamentos desnecessários nesta sexta-feira.”