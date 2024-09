Grávida é esfaqueada pelo irmão e morre em Santa Catarina

Uma mulher grávida, de idade não revelada, morreu após ser esfaqueada pelo irmão na última quinta-feira, 26, em Gravatal, no interior de Santa Catarina. De acordo com a Policia Civil do Estado, o homem se entregou na manhã deste sábado, 28, na Central de Plantão Policial do município e foi diretamente encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão. Ele estava sendo procurado há mais de 30 horas.

A motivação seria uma desavença em relação a uma herança sobre a qual os irmãos discutiam na Justiça há anos. O crime ocorreu por volta das 16h da quinta-feira na casa da mãe deles. Detalhes sobre o processo de partilha de bens não foram divulgados. Além do homicídio, o homem pode responder por aborto. O caso também pode ser enquadrado como feminicídio, conferindo adicional à pena.

“O autor do crime desferiu diversos ‘golpes’ de faca contra a irmã, que foi até a casa de sua mãe para levar um bolo de aniversário (a mãe faria 73 anos no dia seguinte). A vítima estava grávida, e, provavelmente, iria contar para a mãe a novidade”, diz a Polícia Civil.

Conforme postagens em redes sociais de familiares, a vítima seria a dentista Isabel Martins. “A saudade que você deixou jamais será preenchida em nossos corações. Te amo para sempre, meu amor”, escreveu o companheiro dela, Eduardo Mauricio.

“Que pesadelo, que crueldade fizeram com você, minha Belzinha. Estamos sem chão, sem acreditar que o ser humano é capaz de fazer tamanha maldade”, escreveu uma parente chamada Daiana Mendes.

Isabel teria tentado fugir após ser golpeada, mas não resistiu e faleceu no local. O irmão fugiu em direção a terras da família, em meio a terrenos “íngremes e grandes” nos bairros de Pouso Alto e Riacho, em Gravatal. Ele vinha sendo buscado naquela área por uma força tarefa policial.

“Vários grupos táticos, cães farejadores, policiais civis, policiais militares, bombeiros e o helicóptero da Polícia Civil (SAER) foram utilizados na operação”, afirma a Polícia Civil de Santa Catarina.

“Paralelo às buscas, a autoridade policial que preside as investigações, Dr. Willian Antônio Meotti, representou pela prisão temporária do criminoso, cuja medida cautelar teve pronta manifestação do Ministério Público e célere decretação por parte do Poder Judiciário da Comarca de Armazém.”

“O inquérito policial sobre o crime deve ser concluído dentro do prazo legal.”

O Brasil bateu recorde de feminicídios em 2023, com quatro mulheres mortas por motivos ou condições relacionadas ao seu gênero por dia.

Esta semana, foi desvendado também parte do caso da advogada Anic Herdy, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida desde 29 de fevereiro e, só agora, seu corpo foi encontrado concretado em uma parede de quintal. Homem próximo à família confessou o crime.