Grande incêndio atinge galpão de recicláveis em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de materiais recicláveis durante a madrugada desta segunda-feira, 25, na região de Bom Sucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Não havia pessoas no local, portanto não houve vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, foram empenhadas 16 viaturas para a contenção do fogo que durou mais de 2h no espaço localizado na Rua Jaguarari. Vídeos publicados nas redes sociais pela própria corporação mostraram as equipes executando a redução das chamas.