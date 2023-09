Governo lançará até fim de setembro grande programa de conectividade nas escolas, diz ministro

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que vai ser lançado oficialmente até o fim de setembro o programa de conectividade nas escolas que já vinha sendo anunciado nos últimos meses. A meta é que todas as 140 mil escolas públicas estejam plenamente conectadas à internet até 2026, com conexões de ao menos 50 Mbps.

“Vamos lançar neste mês um grande programa de conectividade nas escolas”, ressaltou nesta terça-feira, 12, o ministro, ao participar da abertura do Painel Telebrasil, organizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). “Estamos empenhados em atingir essas metas e contamos com o setor”, disse.

Juscelino Filho reiterou que o programa vai levar internet de alta velocidade tanto para escolas sem conexão alguma quanto para aquelas que têm sinal de baixa qualidade. Além disso, será ofertada rede de internet sem fio em todas as instituições.

Outro ponto é que o programa prevê atender 23 mil unidades básicas de saúde que estejam em um raio de 500 metros das escolas.

O programa foi elaborado pelos ministérios das Comunicações, Casa Civil e Educação, e terá recursos oriundos do leilão do 5G, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e do Orçamento Geral da União.

O ministro destacou ainda que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)), lançado pelo governo federal em agosto, prevê investimentos de R$ 27,9 bilhões em conectividade.

Os recursos são de natureza pública e privada e serão direcionados para eixos como conectividade das escolas, implantação de redes de fibra ótica nos rios, expansão do 4G e implantação do 5G, estações de transmissão de TV digital, entre outros.