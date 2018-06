Governo investirá R$ 750 milhões no desenvolvimento do 1º reator multipropósito

O presidente Michel Temer anunciou, nesta quinta-feira, 7, que o governo investirá R$ 750 milhões para desenvolvimento do primeiro Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que produzirá radiofármacos para o Sistema Único de Saúde (SUS) a preço de custo. Temer participa nesta sexta-feira, 8, do evento que dará início à obra do complexo na cidade de Iperó (SP).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente disse que o reator “atenderá a muitos pacientes de doenças graves, que hoje não têm acesso à medicina nuclear”. “Grande parte do material radioativo usada para o tratamento de câncer no Brasil é importada. Para acabar com essa dependência externa, vamos construir o primeiro reator nuclear brasileiro”, afirmou.

Temer disse ainda que a tecnologia foi desenvolvida em parceira com a Marinha do Brasil com fins pacíficos “para tornar o País autosuficiente no enriquecimento de urânio”. “Este governo investe em novas tecnologias e ações que contribuam para o crescimento econômico do país e para o bem-estar de todos os brasileiros.”

A cerimônia desta sexta-feira, 8, lançará a pedra fundamental do RMB e o início dos testes de integração dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica. O ministro Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) também participará do evento.