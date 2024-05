Governo federal reconhece estado de calamidade pública em 336 municípios no RS; 83 morreram

Centro Histórico de Porto Alegre alagado pela elevação do Guaíba - Foto: Gustavo Garbino/PMPA

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública para 336 municípios do Rio Grande do Sul no domingo, 5, devido às fortes chuvas na região, que deixaram 83 mortos e 111 desaparecidos. Na manhã desta segunda-feira, 6, também subiu para 345 o número de cidades afetadas. Isso corresponde a dois terços do Estado, que enfrenta seu pior desastre climático. Várias regiões gaúchas ainda têm pontos ilhados, estradas e pontes destruídos e moradores à espera de resgate. Há centenas de milhares de moradores sem luz e água.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já tinha declarado o estado de calamidade pública do Estado, depois da sequência de temporais, que alagou muitos municípios. A Defesa Civil comunicou que há 105 desaparecidos e 175 feridos. Ao todo, 18.487 pessoas estão em abrigos, de um total de 844.673 afetadas.

Ao obter o reconhecimento do governo federal do estado de calamidade pública, o Estado consegue maior agilidade nas ações de auxílio federal de resposta e reconstrução. Além disso, o governo pode adotar medidas administrativas para o processo de contratação de bens e serviços necessários para socorrer a população e recompor serviços e obras de infraestrutura essenciais, sem necessidade de licitação pública, por exemplo.