Governo federal nomeia Ricardo Galvão para presidir o CNPq

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 7, publica a nomeação de Ricardo Magnus Osorio Galvão para exercer o cargo de presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Pesquisador e professor de Física da Universidade de São Paulo (USP), Ricardo Galvão foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no período de 2016 a 2019, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro o demitiu em meados de 2019 alegando que o órgão liderado por Galvão divulgava dados falsos ao apontar o crescimento do desmatamento na Amazônia.