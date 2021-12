Governo do Rio mobiliza equipes para cidades prejudicadas pelas chuvas

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio na noite de ontem, 17, provocaram deslizamentos e interdições nas cidades da região Sul fluminense. O governo do Estado informou neste sábado, 18, que mobilizou equipes para apoiar as prefeituras no atendimento à população.

Os secretários estaduais de Governo, Rodrigo Bacellar, e das Cidades, Uruan Andrade, sobrevoaram pela manhã os municípios de Barra Mansa, Rio Claro, Paracambi, Paulo de Frontin e Mendes para verificar as demandas locais.

Desde a noite de ontem, equipes do DER-RJ monitoram a RJ-155, onde ocorreram deslizamentos. Neste sábado, máquinas começaram a limpar e drenar o local.

Em Barra Mansa, a única ponte de acesso ao distrito de Floriano está liberada somente para veículos leves e pedestres. O Exército será acionado para ajudar na construção de uma estrutura móvel.

Acionado pela Prefeitura de Paulo de Frontin, o governo estadual enviou equipamentos para desobstrução de vias e limpeza dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do Centro-Sul fluminense.