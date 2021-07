Governo de SP pede que municípios sigam calendário estadual de vacinação

Após a Prefeitura de São Paulo suspender o inicio da vacinação de pessoas de 28 anos, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) devido a uma má interpretação da gestão municipal sobre o cronograma de entrega do governo do Estado, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, pediu alinhamento entre os municípios junto ao PEI.

Ela alertou sobre o risco de se a antecipar o calendário de vacinação proposto pelo Estado. Apesar do descompasso, a coordenadora garantiu que a suspensão de entradas de novas faixas etárias ao cronograma não interfere na previsão de aplicação de segunda dose da vacina.

A vacinação de pessoas com 28 anos na capital paulista estava planejada para começar na próxima quinta-feira (29), mas teve que ser suspensa por falta de doses. “Toda vez que qualquer município faz uma antecipação de doses, tem sempre um certo risco”, alertou Regiane. “O que a gente solicita aos municípios, que quando eles começam uma vacinação, que eles trabalhem conosco no nosso calendário”, pediu.

A coordenadora descartou a possibilidade de que a antecipação de vacinação colocou em risco a aplicação da segunda dose da vacina. “Quando nós enviamos doses, nós enviamos a primeira dose para os grupos que nós estamos abrindo, baseado na população IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) daquele município, e enviamos também a segunda dose. Então, em nenhum momento, nós paramos de fazer a segunda dose”.

Regiane relembra que, além da distribuição da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, o Programa Nacional de Imunização (PNI) conta com a vacina da Pfizer. “Sabemos que o Ministério da Saúde tem recebido todos os dias, desde o dia 21, cargas de vacinas da Pfizer”, afirma. A coordenadora, então, faz um apelo pela entrega dos imunizantes de forma urgente e rápida para acelerar a vacinação tanto no Estado de São Paulo quanto no Brasil.

Entrega de vacinas

Na manhã desta segunda-feira, 26, o Instituto Butantan realizou a entrega de mais 1.5 milhão de doses da vacina da Coronavac contra a covid-19 ao PNI. Com o novo lote, as vacinas já enviadas à Saúde somam 60.100 milhões. A entrega foi feita pelo secretário estadual de saúde, Jean Carlo Gorinchteyn. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não compareceu, pois continua em isolamento devido à reinfecção pela covid-19. O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) também não estava presente, pois foi tomar, nesta manhã, a segunda dose da vacina contra a covid-19, em São José do Rio Preto, no interior paulista.