Governo de SP lança programa de bolsa estágio de até R$ 1 mil para alunos do Ensino Médio

Estudantes que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática do Estado de São Paulo também foram premiados - Foto: Governo de SP

O Governador Tarcísio de Freitas lançou nesta quarta-feira (2,) o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece estágios remunerados de até R$ 1 mil na área de formação para alunos do ensino médio da rede pública estadual. A iniciativa visa fortalecer e ampliar o ensino profissionalizante no estado, além de combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica e conectar o estudante ao mercado de trabalho. Empresas interessadas podem se inscrever no site www.beem.sp.gov.br/.

“No final das contas, o que queremos é fornecer ferramentas para que os jovens se desenvolvam. O programa Bolsa Estágio do ensino médio estabelece uma conexão com o mercado de trabalho, sendo fundamental para proporcionar a primeira experiência e garantir que a falta de experiência não seja uma barreira para o ingresso na vida profissional”, afirmou Tarcísio.

“Outra questão importante é o aumento do número de vagas no ensino profissionalizante. Nós buscamos alcançar o mesmo padrão dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), aproveitando nossa rede e tudo o que temos de melhor. E não vamos parar por aí. O que queremos é desenvolver as competências dos nossos jovens”, acrescentou o governador.

Participaram da cerimônia de assinatura do decreto no Palácio dos Bandeirantes os secretários estaduais Renato Feder (Educação), Arthur Lima (Casa Civil), Guilherme Afif (Projetos Estratégicos), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, diretores e dirigentes regionais de ensino, docentes e alunos. Na ocasião, também ocorreu a premiação dos estudantes que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática do Estado de São Paulo.

Comprometido em expandir o ensino técnico no estado, o governo paulista prevê a marca histórica de 170 mil alunos matriculados na modalidade em 2025, incluindo estudantes da 2ª e 3ª séries do ensino médio. No início da gestão, eram 35 mil alunos. Com isso, a secretaria de Educação ampliará de 1.393 para 1.911 o número de escolas de ensino técnico em São Paulo, passando de 349 para 463 municípios atendidos.

Considerando as vagas ofertadas pela rede Seduc-SP e pelo Centro Paula Souza (CPS), o ensino técnico corresponderá a 30% dos matriculados nos dois últimos anos do ensino médio no estado. Em 2023, esse percentual era de apenas 13%.

Bolsa Estágio Ensino Médio

A partir da formalização do programa BEEM, a área técnica da Secretaria da Educação dará início à abertura de editais para parcerias com instituições e empresas privadas interessadas em receber os estudantes do programa. O valor da bolsa estágio é de até R$ 1 mil, a depender do curso de formação técnica profissional.

Todos os estudantes selecionados terão uma jornada de quatro horas de atividades de estágio diárias – 20 horas semanais. O objetivo é que 5 mil alunos sejam beneficiados com o programa em 2025 e 30 mil até o final de 2026.

“As empresas vão se cadastrar para mostrar interesse nas vagas, e nós vamos oferecer essas oportunidades para os nossos estudantes, para que eles possam estudar e estagiar em áreas correlacionadas à carreira que desejam seguir”, afirmou o secretário Renato Feder.

O BEEM será pago pela Educação por um período de seis meses, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes. As empresas parceiras serão responsáveis em fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico da Seduc-SP.

Após um período de estágio de seis meses no programa estadual, os estudantes concluintes do Ensino Médio poderão ter seus contratos de estágio e seus pagamentos efetivados pelas empresas parceiras

Cursos técnicos

Entre mais de nove opções de cursos técnicos oferecidas diretamente pela Educação de SP, o preferido pelos estudantes para formação a partir da 2ª série do Ensino Médio foi o curso de administração, com quase 55 mil escolhas. Na sequência, vieram os cursos de desenvolvimento de sistemas, com 13,7 mil escolhas, e o de técnico em vendas, com 12,6 mil alunos optantes. Além da oferta direta, há ainda 40 opções de cursos por meio de parceria com o Senai e o Senac.

O governo de SP, por meio da secretaria de Educação, realizou no final de setembro as provas do processo seletivo simplificado para contratação de professores para as classes do ensino técnico. Participam da seleção profissionais graduados e/ou que possuam habilitação adequada para docência em uma das nove opções de cursos técnicos oferecidos na rede paulista. Em todo o Estado, a expectativa é contratar 3 mil profissionais adicionais para 2025 – outros 1.750 foram contratados em 2023.