Governo de SP lança parceria com municípios para alfabetizar crianças de até 7 anos

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (20) o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa que pretende unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino da rede estadual com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os sete anos de idade. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em solenidade na Sala São Paulo, na capital.

“Quem se alfabetiza melhor é quem vai melhor lá na frente, é quem vai ter o melhor resultado na Prova Paulista, no Provão Paulista e no vestibular. E aí, de fato, nós precisamos cuidar da base e alfabetizar na idade certa”, afirmou o governador.

“Temos que trabalhar a base, e o Estado tem uma responsabilidade importante. Nós vamos trabalhar juntos com os municípios, a responsabilidade é nossa também. Precisamos estimular e incentivar, e o programa Alfabetiza Juntos SP está calcado nisso”, completou Tarcísio.

A cerimônia também reuniu a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, o secretário estadual da Educação, Renato Feder, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, deputados, prefeitos, vereadores, dirigentes federais, estaduais e municipais de ensino e representantes da comunidade escolar.

A meta do Alfabetiza Juntos SP é ter 90% de crianças leitoras até 2026. O Governo do Estado vai enviar material didático aos municípios, formar professores e ampliar a aplicação da Avaliação da Fluência Leitura pela Secretaria da Educação. Em dezembro de 2023, 64% das crianças matriculadas na rede estadual e em 600 municípios participantes eram considerados leitores iniciantes ou fluentes.

Para que o Alfabetiza Juntos SP se transforme em uma política pública de Estado, o governador assinou um decreto de criação do programa. Atualmente, 1,4 mil escolas estaduais oferecem os anos iniciais do ensino fundamental e também vão integrar o programa com vistas à alfabetização plena.

“O Alfabetiza Juntos SP é um acontecimento que precisa da união de todos os 645 municípios para que, assim, possamos construir um estado com crianças fluentes na leitura. Mais do que uma ação deste governo, o programa é uma política pública de estado, que deve ultrapassar os anos, e envolver as comunidades escolares, sempre com foco no aluno”, disse o secretário Renato Feder.

O Alfabetiza Juntos SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Governo de São Paulo, com apoio técnico da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) e em parceria com a Aliança, coalizão formada por Fundação Lemann, Instituto Natura e Associação Bem Comum. Não há qualquer contrapartida financeira do Governo do Estado.

Fluência leitora

Em 2023, a Secretaria da Educação implantou a Avaliação de Fluência Leitora em duas etapas e obteve resultados fundamentais para balizar as ações do Alfabetiza Juntos SP.

Na primeira edição, 328,9 mil alunos da rede pública de 606 cidades participaram das provas de leitura. Os resultados davam conta que 56% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental eram leitores fluentes ou leitores iniciantes, e 44% eram pré-leitores no início do segundo semestre.

No final de 2023, a avaliação reuniu 343,8 mil estudantes do 2º ano do ensino fundamental de 600 cidades, e o salto foi de 9% no índice de alunos leitores iniciantes e leitores fluentes.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras – palavras inventadas ou sem significado – e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

O conhecimento dos estudantes é medido por meio do aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), utilizado para a gravação e validação da leitura das crianças. Para este ano, com a expectativa de que o Alfabetiza Juntos SP seja implantado em todos os municípios, a previsão é que a avaliação seja feita ao término de cada semestre.

Como vai funcionar

A adesão dos municípios ao Alfabetiza Juntos SP deve ser feita por meio de cadastro no Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp). No regime de colaboração entre Estado e prefeituras, a Secretaria da Educação ficará responsável por: