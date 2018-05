Governo de SP diz que bloqueios em rodovias paulistas caíram 77,7%

O governo do Estado de São Paulo afirma que, em função das medidas adotadas após encontro do governador Márcio França (PSB) com representantes dos caminhoneiros, na tarde deste sábado, 26, já houve queda de 77,7% (de 157 para 35) no número de bloqueios nas rodovias estaduais.

França anunciou no sábado um acordo com um grupo de motoristas autônomos para a suspensão da cobrança de tarifa do eixo suspenso em todas as praças de pedágio do Estado, a partir da zero hora da próxima terça-feira, 29, em troca do desbloqueio das rodovias. Também serão anuladas as multas aplicadas aos caminhoneiros em razão das manifestações e haverá fiscalização, pelo Procon/SP e pelos órgãos policiais, do repasse para as bombas do desconto de 10% no preço do diesel nas refinarias, entre outras medidas.