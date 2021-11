Governo de SP desobriga uso de máscaras ao ar livre a partir de 11 de dezembro

Medida foi anunciada pelo governador João Doria e leva em consideração o índice de 75% da população com as duas doses da vacina contra a Covid-19

O Governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir de 11 de dezembro. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

O uso de máscara continua a ser obrigatório em ambientes fechados e no transporte público, inclusive dentro das estações e terminais de ônibus.

A medida leva em consideração o índice de 75% da população do Estado com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

“Devemos atingir 80% da população totalmente imunizada em 30 de novembro. São Paulo é um dos pontos no mundo com maior vacinação no planeta”, ressaltou Doria.

O governador ainda destacou a queda de 90% no número de óbitos e internações no Estado em relação ao pico da pandemia.