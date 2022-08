Governo de SP anuncia instalação de 3 mil câmeras em viaturas da PM

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 24, que vai investir R$ 5,4 milhões ao mês para instalar 3 mil câmeras em viaturas da Polícia Militar. O objetivo é que os equipamentos, que leem caracteres – de placas de veículos, por exemplo -, ajudem na identificação de criminosos e carros roubados. O sistema deve passar a operar no primeiro semestre do ano que vem e, por ora, será instalado em viaturas da capital e da Região Metropolitana.

A instalação das câmaras faz parte do programa Detecta, que, segundo o governo, conta com 8,4 mil leitores de placas em pelo menos 4,4 mil pontos de todo o Estado. Essa nova fase chama-se “Detecta Móvel”. O sistema integra bancos de dados das polícias e imagens de câmeras de diversos órgãos.

Conforme o governo estadual, a licitação do “Detecta Móvel” deve ser publicada entre 5 e 9 de setembro deste ano, na modalidade de pregão eletrônico. Trata-se da contratação do serviço, não propriamente do equipamento, conforme explicou o governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Os R$ 5,4 milhões mensais servem para bancar a solução tecnológica – que inclui câmeras, software e tablets, por exemplo. O contrato será de 30 meses.

As câmeras, conforme o governo estadual, são capazes de reconhecer e alertar a um policial sobre um veículo roubado que esteja circulando. Elas são conectadas à internet, com acesso ao banco de dados do Detecta – onde estão as informações de veículos de interesse. Segundo Garcia, haverá um “backup dentro de cada uma dessas viaturas”, caso esteja em área sem serviço de internet.

O novo sistema também ajudará a diferenciar entregadores de aplicativo falsos, disse o governador. Conforme mostrou o Estadão, a empresa iFood assinou um acordo de cooperação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) para o desenvolver uma solução tecnológica que integra o cadastro com o sistema público e agiliza a identificação dos motoqueiros cadastrados durante operações policiais.