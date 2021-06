Doria antecipa vacinação em mais 30 dias e adultos devem ser imunizados em três meses

Com a mudança, toda a população com mais de 18 anos deve receber a primeira dose até o dia 15 de setembro; confira o calendário

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou neste domingo (13) a antecipação da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de adultos sem comorbidades em mais 30 dias.

Com isso, devem tomar a primeira dose das vacinas toda a população adulta do estado em três meses. A última faixa etária, de 18 a 24 anos, deve tomar a primeira dose até 15 de setembro.

Até o fim de junho, o Governo pretende vacinar 7,45 milhões de pessoas, o maior avanço da campanha desde o início da vacinação, em 17 de janeiro.

Na segunda-feira (16), recebem a vacina adultos entre 55 e 59 anos. Na região, Santa Bárbara já começou a imunizar a faixa etária. De 23 a 29 de junho, será a vez de adultos entre 43 e 49 anos.

De 30 de junho a 14 de julho, tomarão a vacina adultos entre 40 e 42 anos. Confira o calendário completo abaixo. O plano é feito com base na disponibilidade de doses pelo Ministério da Saúde.

“É fruto de trabalho, planejamento e logística do sistema de saúde pública do estado. São Paulo será o primeiro estado a imunizar totalmente sua população. Tivemos o senso de urgência para proteger vidas. A vacina vai vencer o vírus e a saúde vai vencer o negacionismo”, declarou Doria.

O governador lamentou as vidas perdidas para o coronavírus. “Temos que chorar a perda de quase meio milhão de brasileiros. Quantos poderiam ter sido salvos se tivéssemos comprado mais vacinas, iniciado mais cedo a vacinação”.

O tucano relembrou que em outubro o Butantan já tinha 6 milhões de doses da vacina que já podiam ter sido aplicadas na época.

Depois, Doria avisou. “Prepara o braço. Em São Paulo, vamos vacinar. Aqui não é a terra da cloroquina, é a terra da vacina”.

Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, destacou o plano de aceleração para até o fim de junho. “Em quinze dias, vacinaremos mais de sete milhões de pessoas. É um avanço planejado com base em remessas de vacinas previstas no plano”.

Segundo números do estado, são cerca de 3 milhões de adultos de 50 a 59 anos, mais três milhões de 43 a 49 anos, e 1,45 mi de 40 a 42 anos. “Será o maior avanço da campanha”, ressalta Regiane.

O Estado utilizará as vacinas da AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, e da Jansen. No caso da última, a primeira remessa deve chegar nesta segunda-feira (14), informa o governo.

Na quarta-feira (9), Doria já havia anunciado a antecipação em 15 dias da vacinação de adultos sem comorbidades.

Calendário de vacinação para adultos sem comorbidades