Governo de São Paulo mantém 48 cidades em alerta máximo para incêndios - O Liberal

Céu alaranjado em Santa Bárbara, afetado por incêndios no Estado - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil de São Paulo mantém 48 municípios do Estado em alerta máximo para incêndios nesta segunda-feira (26), informou o governo estadual em nota. Todos os focos ativos, no entanto, foram controlados, e as rodovias do Estado estão liberadas, com monitoramento contínuo pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O número de cidades em alerta máximo havia sido atualizado de 46 para 48 na noite do domingo (25), com a inclusão de Batatais e Barrinha, reforçando a gravidade da situação nas regiões mais afetadas pelo tempo seco e pelo risco de novos focos de incêndio. Além disso, o cenário meteorológico não apresenta previsão de chuvas, com a umidade relativa do ar podendo cair abaixo de 30%, especialmente no interior do Estado, aumentando o risco de novos incêndios.

O governador Tarcísio de Freitas decretou situação de emergência por 180 dias em 45 municípios paulistas por causa dos incêndios florestais registrados entre 4 e 24 de agosto, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (24). Em paralelo, a Polícia Civil está intensificando as investigações sobre incêndios criminosos, com três prisões já efetuadas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira.