Governo de São Paulo abre 165 mil vagas em cursos de qualificação para mulheres

Iniciativa promove empreendedorismo e autonomia, além de conceder empréstimos com taxas menores que as do mercado

O governador João Doria anunciou na última semana a abertura de 165 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos para mulheres, que fazem parte dos programas Bolsa Empreendedor e Empreenda Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 deste mês.

O Estado destinou R$ 125 milhões para o Bolsa Empreendedor, com 130 mil vagas, com prioridade para mulheres, para apoiar autônomos, impulsionar novos empreendimentos e incentivar a retomada de pequenos negócios. Todos os moradores do Estado de São Paulo, maiores de 18 anos, alfabetizados e que estão desempregados ou são MEI podem se inscrever no portal do Bolsa do Povo (bolsadopovo.sp.gov.br), ao longo dos próximos meses.

O benefício concedido é de R$ 1 mil, que serão pagos em duas parcelas de R$ 500. Para ter acesso ao programa, os autônomos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, com frequência mínima de 75%. Todos também devem obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.

A primeira turma do curso de qualificação será iniciada em abril e, no total, serão seis turmas ao longo do ano, até o mês de outubro. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na central de atendimento, pelo telefone 0800 7979 800, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou no WhatsApp (11) 98714-2645.

EMPREENDA MULHER

A linha Empreenda Mulher do Banco do Povo conta com 40 mil vagas. Para ter acesso ao microcrédito, será necessário concluir um dos cursos disponibilizados pelo programa, que podem ser conferidos no site desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br, e depois solicitar o crédito.

A primeira opção de crédito é para as empreendedoras informais, com limite de até R$ 15 mil, taxa de juros de 0,8% ao mês, carência de 90 a 120 dias e amortização de 18 a 36 meses.

Já a segunda é para empreendedoras MEI, ME (Micro Empresa), EPP (Empresa de Pequeno Porte), LTDA (sociedade limitada) e Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), com limite de microcrédito de R$ 21 mil, com taxa de 0,35% a 0,55%, carência de 120 a 150 dias e amortização de 36 a 48 meses.

Já a terceira é voltada para produtoras rurais com CNPJ, com taxa de juros de 0,35% a 0,55% ao mês, limite de crédito de R$ 21 mil e a mesma carência e amortização da linha anterior.