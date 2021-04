Governo anuncia retorno da fase vermelha a partir de segunda-feira

Comissão se reuniu na noite de quinta-feira para discutir novas medidas - Foto: Governo do Estado de São Paulo

O Estado avançará para a fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia na próxima segunda-feira (12). A informação foi anunciada pelo vice-governador e secretário de Governo Rodrigo Garcia (DEM) nesta sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

Com isso, a fase emergencial, a mais restritiva até então, termina neste domingo. Esta etapa está em vigor desde 15 de março.

Com a mudança, o governo passa a permitir a realização de campeonatos esportivos profissionais após as 20 horas, com mais rigidez na testagem e nos protocolos sanitários.

O serviço de retirada em lojas e restaurantes, chamado de ‘take away’, também estará liberado. Outra novidade será a abertura de estabelecimentos comerciais que trabalham com materiais de construção.

Por outro lado, a fase vermelha vai incorporar determinadas regras da etapa emergencial, como o toque de recolher das 20 às 5 horas, a obrigatoriedade de teletrabalho para todas as atividades administrativas e a proibição de celebrações religiosas coletivas.

A flexibilização é possível graças, principalmente, a uma queda no número de novos internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que caiu 17,7% nos últimos sete dias e 4,2% na semana anterior. A taxa de ocupação, que ficou por 21 dias acima de 90%, também diminuiu e agora está em 88,3%.

“O esforço feito pela população e pelo Governo de São Paulo nas últimas semanas começa a dar resultados”, disse Garcia. Essa melhora, segundo ele, se deve à vacinação contra o coronavírus (Covid-19), à ampliação na quantidade de leitos – 82% desde 31 de dezembro, de 7.949 para 14.470 – e às medidas de isolamento.

A fase vermelha vale até o próximo dia 18, mas o médico Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, apontou que essa etapa deve continuar em todo o Estado pelo menos até o fim de abril.

“Nós temos uma projeção de que possivelmente, no final do mês, na transição entre abril e maio, nós consigamos ter indicadores que permitam pelo menos algumas regiões avançarem para uma situação de fase laranja”, afirmou.