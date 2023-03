Cotidiano Governadora do Rio Grande do Norte reforça que Estado precisa de mais segurança

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reiterou neste sábado, 18, que o Estado precisa de mais policiais para realizar a segurança adequada. Em reunião com o Grupo de Gestão Integrado (GGI), Bezerra discutiu as próximas medidas que serão tomadas para conter as ações criminosas dos últimos dias no Estado, assim como agradeceu ao governador Helder Barbalho por disponibilizar 60 policiais militares do Pará.

“Nós estamos precisando dessa ajuda, governador [Helder Barbalho], pois estamos conseguindo diminuir a tensão. Neste momento, o foco será no reforço de mais ostensividade nas ruas, associado aos trabalhos de investigação e inteligência que já estão em curso. Então ter mais policiais nos ajuda”, disse a governadora, em vídeo publicado no Twitter.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou hoje que autorizou o envio de mais 100 policiais ao Rio Grande do Norte. De acordo com Dino, já há mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais auxiliando o governo do Estado.

“Estamos conseguindo diminuir as ocorrências, mas ainda se faz necessário todo o esforço e atenção para ampliar as medidas de enfrentamento à criminalidade. Agradecemos o apoio do ministro Flávio Dino e do secretário Tadeu Alencar”, escreveu em publicação no Twitter.

As ações são atribuídas pela polícia a uma facção criminosa e pelo menos 104 pessoas já foram presas e 10 suspeitos foram transferidos para presídios federais.