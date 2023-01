Governador do RJ assinará parceria com Nasdaq sobre créditos de carbono

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou que passará esta semana em viagem oficial a Nova York, nos Estados Unidos, cumprindo uma série de agendas que teriam como objetivo atrair investimentos para o Estado. Em nota, Castro comunicou que assinará na terça-feira, 17, um memorando de entendimento para formalizar uma parceria com a Nasdaq e a Global Environmental Asset Platform (Geap) para a criação de uma plataforma de negociação de créditos de carbono.

Na quinta-feira, a missão governamental discute com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) temas como cidades resilientes, mudanças climáticas e Rio 2030, informou a assessoria do governador.

Os compromissos oficiais – que se estendem desta segunda-feira, 16, até sexta-feira, 20 – incluem também reuniões com empresários de diferentes setores. Na agenda da comitiva do governador estão previstos visita à feira de varejo National Retail Fair e encontros com mais de 40 empresas e sindicatos associados à Fecomércio-RJ, com potenciais investidores no Council of the Americas, que promove o livre comércio e mercados abertos nas Américas, e investidores da XP Investimentos.