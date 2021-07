Gorinchteyn: Foram identificadas 15 pessoas portadoras da cepa Delta no Estado

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou nesta quarta-feira, 28, que apesar de não ser uma variante prevalente, a cepa Delta do novo coronavírus demanda atenção pela maior capacidade de infectividade. Ao todo, foram identificadas 15 pessoas no Estado portadoras da cepa Delta: 13 na capital paulista e duas no interior, no Vale do Paraíba.

Segundo destacou, estas pessoas contraíram a doença por transmissão comunitária, uma vez que não viajaram ao exterior. Gorinchteyn reforçou, entretanto, que a cepa gamma é a mais prevalente no Estado e representa cerca de 96% dos casos positivados.