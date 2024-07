‘Golpe da Saraiva’: internautas denunciam postagem enganosa com o nome da livraria; entenda

Um novo golpe vem circulando nas redes sociais por meio de anúncios no Instagram e perfis fakes do X, antigo Twitter – desta vez, atingindo os entusiastas dos livros. No chamado “Golpe da Saraiva”, os golpistas prometem, além do retorno da rede de livrarias – que decretou falência em outubro do ano passado e se mantém apenas no e-commerce – a entrega, mediante pagamento de frete, de livros gratuitos à vítima. Algumas denúncias já foram registradas no site Reclame Aqui desde a última sexta, 28.

Como Funciona o Golpe da Saraiva?

Os golpistas simulam uma pesquisa de satisfação sobre a Livraria Saraiva. Ao final, pela participação na “pesquisa”, é oferecido à vítima um box de livros – o usuário desembolsaria apenas o valor do frete, ou teria desconto de 90% na compra. É aí que a vítima fica com o prejuízo, pois paga por uma entrega que não existe.

O site da pesquisa, intitulado “Saraiva: o retorno”, não está no domínio da Saraiva – o link sequer cita o nome da livraria. Apesar de conter erros ortográficos, o site usa a logomarca da Saraiva e perguntas sobre a experiência de compra de livros, o que pode enganar os usuários.

As perguntas vão de “Como você avalia a experiência de compra?” a “Qual a opinião sobre a identidade visual da livraria?”. Algumas foram elaboradas de maneira confusa, como: “Para você, qual é a importância de acessesibilizar (sic) os livros na Saraiva (seja com redução de preço, com mais promoções, etc) para um maior público?”.

Ao fim da pesquisa, a vítima é direcionada para um site com o domínio “resgateseulivro.online”, que simula o layout da antiga loja online da Saraiva.

Entre os “prêmios” prometidos a quem respondeu à pesquisa, estão boxes de livros das sagas As Crônicas de Nárnia, Harry Potter e Game Of Thrones, que supostamente seriam resgatados gratuitamente ou com desconto de 90%.

O box da saga Harry Potter, por exemplo, é vendido na internet por valores que vão de R$ 242 a R$ 558.

Postagens com falsos prints de páginas como a Choquei anunciando a ação também foram denunciadas nas redes sociais. O perfil “Julia Moreira Dicas” chega a afirmar que a vítima estaria “ajudando a Saraiva a se reerguer”.

O Estadão entrou em contato com a Saraiva, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.

No site Reclame Aqui, um usuário com o nome Edvaldo alegou ter escolhido um box da saga Harry Potter com a promessa de que pagaria apenas o frete, no valor de R$ 44 reais.

“Me deparei com uma pesquisa em nome da livraria Saraiva na qual quem respondesse teria direito a um box de livros gratuito, tendo que pagar apenas pelo frete”, diz a denúncia. “Respondi as perguntas e escolhi um box de livros do Harry Potter. Efetuei o pagamento do frete via Pix no valor de R$ 44,01.

Após efetuar o pagamento, não recebi nada no meu e-mail, nem o número do pedido, nem a confirmação da compra e nem o código de rastreio”, explicou.

Ainda de acordo com a vítima, o Pix para pagamento após a pesquisa direcionava para o CNPJ de uma empresa chamada Arkama Intermediações e Negócios Digitais. A empresa respondeu, no site, à denúncia afirmando que não é responsável pela entrega. “A empresa responsável pela transação é encarregada do rastreamento, entrega e cancelamentos. Nossa parte é garantir que o pagamento ocorra de forma segura e sem problemas”, alegou.

Em outra denúncia, direcionada à mesma empresa, uma vítima chamada Ana relata que comprou três boxes nos valores de R$160, R$44,01 e R$136,16.

Até a manhã desta quinta, 4, foram centenas de denúncias com o assunto “Golpe Saraiva”, direcionadas também para outras empresas.