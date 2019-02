Goleiro convocado para seleção é 1ª vítima identificada em incêndio

O incêndio que atingiu na madrugada desta sexta-feira o Ninho do Urubu, o centro de treinamentos do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou 10 mortos e três feridos já tem a sua primeira vítima identificada. Trata-se do goleiro Christian Esmerio Candido, de 15 anos, que era uma das grandes promessas do clube.

Foto: Redes sociais

Christian já foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base e realizou treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Por suas redes sociais, é possível perceber que vestir a camisa do Brasil era um dos orgulhos de sua carreira.

Em dezembro e janeiro, o time sub-15 do Brasil teve um período de treinamentos na Granja Comary com vistas a torneios em 2019. Em seu Facebook e Instagram é possível ver fotos de Christian com o técnico Tite, da seleção principal, e com a atacante Marta, do time feminino, em Teresópolis.

O goleiro, evangélico da Igreja da Restituição Ministério, tinha um ídolo em especial: a sua mãe. No início de janeiro, escreveu em seu Facebook uma declaração de amor. “Obrigado meu Deus por me permitir ser o filho desta Mãe maravilhosa, que me ensinou o que é o amor!”, foi a última parte de um longo texto dedicado a ela.

Na tragédia, os bombeiros foram acionados às 5h17 da manhã. Por volta das 7 horas, as chamas foram controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos. Imagens aéreas divulgadas pela TV Globo mostraram uma parte da área do CT completamente destruída.