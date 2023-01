Giovanna Ewbank relata diagnóstico de síndrome sensorial do filho

Em conversa com Fernanda Paes Leme e Manoel Soares, no podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank não conteve o choro ao falar de uma condição de saúde do filho Bless, de 8 anos. Segundo ela, expor a situação é uma forma de ressaltar aos pais a importância de observar e perceber crianças.

Durante a pandemia, a atriz notou o filho “muito aéreo” e estranhou algumas atitudes do menino. “Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo ou algo do tipo. Comecei a procurar médicos para entender o que era, (…) até que encontrei uma médica em São Paulo que o diagnosticou com síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, sente mais tato que nós todos, sente mais cheiro que todos.”

Giovanna lamentou por não compreendê-lo nas vezes em que reclamou de algo nesse sentido, como passar pela cozinha e falar do cheiro forte da cebola, por exemplo, ou se incomodar de tocar na grama e de ouvir barulho de moscas de longe. “Quando vi o diagnóstico, foi uma culpa absurda! A gente teve de entender, observar, se adaptar”, contou.

Sem frescura

Apesar da complexidade inicial, a atriz garantiu que Bless vive “maravilhosamente bem” com a síndrome sensorial. Por fim, ressaltou a importância de sua observação e do marido Bruno Gagliasso, bem como o olhar de vários médicos, para o devido diagnóstico e compreensão de que “não era frescura”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.