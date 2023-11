Cotidiano Genro do ex-médico Abdelmassih é morto em tentativa de assalto no Morumbi

O genro do ex-médico Roger Abdelmassih foi morto durante uma tentativa de assalto no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 26. Denis Roberto Piccoli Ramos, de 53 anos, pilotava uma moto quando foi abordado por assaltantes. Um policial de folga que passava pelo local interveio e, após troca de tiros, Denis e dois suspeitos acabaram mortos; um terceiro foi socorrido com vida para um hospital da região.

Segundo o registro do boletim de ocorrência. Denis chegava em casa com a mulher, Soraya Ghilardi Abdelmassih, filha do ex-médico, quando a abordagem ocorreu. À polícia, ela disse que notou quando o marido acelerou mais, “como se estivesse fugindo de algo”. Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes.

O casal estava na chamada “gaiola”, área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS. No local, uma moto com dois suspeitos iniciou a abordagem e uma segunda moto com um terceiro suspeito ficou parada na rua com intuito de oferecer cobertura para os comparsas.

Um policial militar passava pela Rua Américo Alves Pereira Filho, onde viu a abordagem dos criminosos. O boletim de ocorrência não traz a dinâmica relatada pelo agente no momento da intervenção, detalhando apenas o relatado por dois outros policiais em serviço que foram acionados para o local.

Eles relataram que ao chegar notaram quatro pessoas atingidas: a vítima do roubo, Denis, e três autores do crime. Um dos suspeitos morreu no local. Denis foi atingido no peito e a polícia recomendou que parentes o socorressem ao hospital mais próximo, “temendo que o resgate não chegasse a tempo, o que foi feito, mas sem sucesso, vez que a vítima faleceu no caminho”.

O Samu chegou ao local e levou dois feridos para o hospital, onde posteriormente um deles também morreu. O estado de saúde do terceiro não foi informado. Os suspeitos usaram duas motos na tentativa de roubo e uma delas possuía queixa de furto. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Condenações de Roger Abdelmassih

Roger Abdelmassih possui múltiplas condenações por crimes sexuais cometidos contra pacientes.