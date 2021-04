Gabbardo estima que em uma semana saldo de novas internações em SP será negativo

O coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo, estima que até em uma semana, 30 dias do início das medidas mais restritivas no Estado, será negativo o saldo de pacientes internados pela Covid-19, diferença entre hospitalizações e altas.

No momento, o Estado apresenta uma variação semanal de novas internações, após semanas em alta, próxima da estabilidade. De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), no comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores o Estado apresenta variação de 2,2% em novas internações. Na região metropolitana da capital a diferença entre semanas é nula.

Gabbardo, entretanto, ressalta que “a coisa mais difícil de fazer nesta pandemia é uma previsão como esta”. Entre os fatores que atrapalham a previsibilidade, o coordenador destaca o surgimento de novas variantes.