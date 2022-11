Gabarito oficial do Enem 2022 será divulgado na quarta-feira, dia 23

Já os resultados com as notas individuais estarão disponíveis em 13 de fevereiro de 2023

Realizado nos dias 13 e 20 de novembro deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que dá acesso a instituições de ensino superior e políticas públicas como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), terá o gabarito oficial divulgado na quarta-feira, 23, às 18 horas, conforme informou o ministro da Educação, Victor Godoy, na manhã desta segunda-feira, 21. Os resultados com as notas individuais estarão disponíveis em 13 de fevereiro de 2023.

O documento poderá ser conferido na seção de “Provas e Gabaritos” do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pasta do MEC responsável pela execução da avaliação. No link, também é possível conferir o gabarito de edições anteriores do Enem.

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento vai ficar disponível também na Página do Participante.

Ao menos 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para a versão impressa do Enem 2022. Ainda de acordo com os dados preliminares, ao menos 2,4 mil estiveram presentes no primeiro dia da avaliação, o que representa 72,1%. O primeiro dia de prova teve 27,9% de abstenção.

No segundo dia, compareceram pouco mais de 2,3 milhões, somando 68,1% de participantes presentes. Ou seja, 31,9% dos candidatos não foram realizar o exame.

No digital, 66,5 mil se inscreveram. Do total, 32,3 mil participaram do primeiro dia, atingindo 48,7% de presentes. No segundo dia, o número foi menor, ficando em 29,8 mil, representando 44,9%. Em ambas as datas, a abstenção ficou acima de 50%.

“O fato é que o Enem digital ainda não deslanchou. O Inep tem esse papel, essa missão de buscar de que maneira a gente consegue trazer tecnologia, trazer inovação e mais atratividade para isso. E também esse modelo de levar o computador para a sala de aula, para o aluno ter que fazer (o exame) na sala de aula, também torna o modelo não muito escalável porque ficaria muito difícil levar esses computadores para mais de 153 mil locais de aplicação”, afirmou o ministro.

No primeiro domingo de prova, os participantes responderam questões de linguagens e ciências humanas. No mesmo dia também escreveram a redação com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Já no segundo dia, eles responderam questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia.

Informações preliminares do Inep apontam ainda que 4.986 participantes foram eliminados na prova impressa, enquanto na digital, o número foi de 140. Entre os exemplos de motivos estão: portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido e não cumprir normas previstas no edital.

Com relação aos participantes afetados por problemas logísticos, no exame impresso foram 162 estudantes. Já no digital, 31 participantes. Em geral, por emergências médicas e interrupção temporária de energia.

Durante a coletiva, o ministro também citou brevemente a possibilidade de números inflados de inscritos em edições anteriores do Enem, ao ser questionado sobre a queda do número de inscritos na edição deste ano, com 3,4 milhões, menor número desde 2006.

“O próprio número de participantes do Enem, que tem investigação em curso, sobre a possibilidade de ter números inflados de inscritos no exame, que está em apuração pelo TCG (Tribunal de Contas da União) e CGU (Controladoria-Geral da União). Pode ser uma das razões que explique essa redução também. Naturalmente, tivemos um período de pandemia no meio do caminho, que certamente deve ter efeito sobre a redução de inscritos”, disse ele.

CRONOGRAMA

Solicitação de reaplicação

Entre 21 e 25 de novembro de 2023

Segundo o Inep, em casos de doenças infectocontagiosas, como a covid-19, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. Já no que se refere a problemas logísticos, o instituto avaliará as solicitações, de acordo com as possíveis intercorrências registradas.

Publicação dos gabaritos oficiais e dos cadernos de questões

23 de novembro de 2023 às 18 horas

Reaplicação/Enem PPL (mesma data para Privados de Liberdade)

10 e 11 de janeiro de 2023

Resultados – notas individuais

13 de fevereiro de 2023

Resultados dos treineiros e vista pedagógica da redação