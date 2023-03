Funcionário terceirizado da CPTM morre após ser atropelado por trem

Um funcionário terceirizado da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de 52 anos morreu após ser atingido por um trem entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM na noite da terça-feira, 14. Um segundo colaborador, de 48 anos, também atingido, foi encaminhado com ferimentos nas costas ao Pronto Socorro Tatuapé, na zona leste de São Paulo, onde permanece internado.

“Os funcionários terceirizados foram atendidos por equipes de segurança da CPTM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que um deles, com um ferimento nas costas e consciente, foi encaminhado ao Pronto Socorro Tatuapé. Infelizmente, a segunda vítima faleceu ainda no local do acidente”, disse a CPTM em nota.

A companhia afirma ainda que eles são treinados para atuar no local.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que investiga a morte do homem, provocada após ser atingido por um trem da CPTM, às 20h41 de terça-feira, no bairro Penha de França, na zona leste da capital.

“Dois agentes de segurança de uma estação relataram que foram acionados para ajudar dois vigilantes que foram atingidos pela locomotiva. Ao chegar no local, encontraram as duas vítimas, dois homens, de 48 e 52 anos, feridos”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

A ocorrência foi registrada como morte suspeita (morte acidental) e atropelamento no 10º DP (Penha de França). Também foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

A CPTM afirma ainda que lamenta o ocorrido e informa que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do incidente.