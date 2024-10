Funcionário da Enel morre durante trabalho para restabelecer energia em SP

Um funcionário da Enel Distribuição São Paulo, de 52 anos, morreu após ser atingido por um galho de árvore no fim da tarde de sábado, 12. Ele estava trabalhando para restabelecer a energia elétrica na Estrada de Perus, no bairro Parque Anhanguera, zona norte da capital paulista, de acordo com a companhia no momento em que foi vítima do acidente. A ocorrência foi registrada por volta das 18 horas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, um supervisor da empresa compareceu na delegacia ainda na noite do mesmo dia e contou que sua equipe estava realizando a poda de uma árvore, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana. Naquele momento, um dos trabalhadores teria sido atingido por um dos galhos da árvore, se desequilibrou e caiu.

“A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus, onde não resistiu e faleceu”, disse a SSP.

Em nota, a Enel disse que lamenta profundamente a morte do eletricista da companhia, durante os trabalhos de recuperação da rede de distribuição. A empresa afirma que “está em contato com a família do colaborador para prestar todo o apoio necessário neste momento”.

A Enel disse que está apurando as circunstâncias do acidente e reforça “seu compromisso com rigorosos padrões de segurança” em todas as operações da empresa.

O caso foi registrado como morte suspeita no 33° Distrito Policial de Pirituba e encaminhado ao 46° DP (Perus), área dos fatos.

Ainda há moradores sem luz

A falta de energia elétrica ainda atinge 250 mil imóveis – entre casas e comércios – na Grande São Paulo, segundo atualização feita pela Enel Distribuição São Paulo na manhã desta terça-feira, 15. Na capital paulista, são cerca de 172 mil clientes impactados. No pico do apagão, mais de 2,1 milhões ficaram sem luz após a tempestade registrada na noite de sexta-feira. As cidades mais afetadas foram São Paulo, Cotia e Taboão da Serra.