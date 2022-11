Funcionária da Renner constrange cliente negra em loja de Shopping no Rio

Uma funcionária da Renner do Shopping Madureira, na zona norte do Rio, foi filmada abordando e constrangendo uma mulher negra no provador da loja, neste sábado, 12. O vídeo mostra a equipe da loja exigindo que a consumidora mostre o que tem em sua bolsa, sugerindo que ela havia furtado um casaco.

A companhia classificou o episódio como “inaceitável” e informou que a funcionária já não faz mais parte de seus quadros. No vídeo, a vítima diz que a funcionária pediu para ver sua bolsa e devolver uma mercadoria supostamente furtada. A versão foi confirmada por outros clientes.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Julliana Costa, prima da vítima, que relatou: “Gente, minha prima estava no provador da Renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela empurrando ela na parede mandando tirar tudo o que ela ‘pegou”, escreveu.

A polícia foi chamada. Outro vídeo, que também circula nas redes sociais, mostra um policial militar chamando a vítima para resolver a situação em um lugar reservado e dizendo que os direitos dela serão preservados, mas não estava ali para “fazer circo com ninguém”.

A Polícia Militar afirma apenas que “as partes foram conduzidas para a delegacia”. A Polícia Civil, por sua vez, ainda não se manifestou. O caso foi registrado no 29a DP, em Madureira, na zona norte da cidade.

Em nota, a Renner diz que “não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação”. Também acrescenta que dará apoio à cliente.